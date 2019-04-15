В день рождения Пугачевой опубликовали запрещенный из-за вульгарности ее клип (видео)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева в свой 70-летний юбилей 15 апреля принимает поздравления от многочисленных поклонников во всем мире, звездных коллег и родных. Оригинальный подарок подготовил для легенды эстрады Гостелерадиофонд России, опубликовав оригинальную версию архивного видеоклипа «Айсберг».

Он был снят в Сочи в 1984 году. Но тогда чиновники сочли ее вульгарным и запретили показ на телевидении. В ролике Алла в роскошной шубе лежала на льду, а ее движения лежа на спине показались слишком откровенными для того времени. Видео транслировали только один раз в эфире Ленинградского телевидения, и после того сразу запретили.

Напомним, песню «Айсберг» для Примадонны написали Игорь Николаев и Лидия Козлова. В этом году хиту исполняется 35 лет.

«ФАКТЫ» также писали о том, что своим трогательным поздравлением младшие дети Гарик и Лиза довели Пугачеву до слез. Ранее Алла Борисовна впервые рассказала о предстоящем грандиозном концерте в честь юбилея и призналась, что перенесла серьезную операцию ради голоса.

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