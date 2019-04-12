Алла Пугачева перенесла серьезную операцию, чтобы спасти голос

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачева полным ходом готовится к юбилейному шоу в честь ее 70-летия. Она даже проигнорировала посвященный ей праздничный концерт звезд шоу-бизнеса. Предпочла потратить время на репетиции, первые фото и видео с которых попали в сеть.

В паузах между репетициями Алла Борисовна пообщалась с известным журналистом Артуром Гаспаряном. Ему она откровенно рассказала о подготовке к шоу, проблемах со здоровьем и перенесенной операции. Звезда призналась, что таки решилась на хирургическое вмешательство, чтобы спасти голос. Ведь с годами он звучит далеко не так, как в былые времена. В Израиле Пугачевой провели операцию на пищеводе.

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!», — призналась Алла Пугачева МК.ру.

Теперь певица старается беречь голосовые связки и тщательно следит за здоровьем, она принимает специальные лекарства. Алла Борисовна призналась, что спасается слабительными.

Примадонна также возмутилась слухами о том, что якобы будет петь под фонограмму. Она заверила, что не является студийной певицей. Во время подготовки она думает, прежде всего, о младших детях — близнецах Гарике и Лизе, которые впервые увидят концерт звездной мамы.

«Кто-то передал кому-то эту информацию, что я все песни записала. И началось. Но это правда, я действительно записала песни, причем левой ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм. Картина какая-то должна же быть. Я не студийная певица. С удовольствием, может быть, спела бы под фонограмму, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать», — сказала Пугачева.

Напомним, 15 апреля легенде российской эстрады исполнится 70 лет, а 17-го — она устроит грандиозное шоу в Москве в честь юбилея. Вокруг него уже разгорелся скандал из-за дороговизны билетов, российские СМИ сообщали о коррупционных схемах финансирования концерта.

«ФАКТЫ» также писали о том, что Максим Галкин откровенно рассказал, как ему живется с Аллой Пугачевой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter