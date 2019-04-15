Происшествия

В Киеве зацепер на крыше электрички получил 50% ожога тела: видео с места ЧП

На железной дороге снова пострадал подросток-«зацепер». После ЧП на станции «Лозовая» под Харьковом новым местом трагедии стала станция «Дарница» в Киеве. 14-летний школьник залез на крышу электрички, получил удар током и свалился с вагона.

Подросток получил ожоги 50% тела. В тяжелом состоянии и без сознания пострадавший отправлен в больницу. Сейчас школьник находится в реанимационном отделении.

Врачей на место происшествия вызвали друзья подростка, но сами они со станции сбежали. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, в чем корни такого явления как «зацепинг» и почему опасное развлечение стало модным среди подростков.

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