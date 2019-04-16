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Доля украинского языка на ТВ достигла рекордного максимума: назван впечатляющий показатель
После введения в Украине языковых квот на телевидении доля украинского языка на телеканалах достигла рекордных 92%. Это подсчитал член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
«Популярные русскоязычные журналисты наконец ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью русскоязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются по-украински… Едва ли не впервые эфир телеканалов на востоке и западе, на юге, в центре и на севере звучит одинаково», — обращает внимание Констинский.
Закон был введен два года назад. В Нацсовете признают, что принятые меры могли быть и более продуманными. «Закон о квотах не идеален: спикеры — гости информационных передач — имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать», — очертил поле для будущей деятельности Костинский.
Напомним, следующей целью законодателей должен стать большой системный документ об украинском языке. Проект закона уже внесен в Верховную Раду, но рассмотрение документа в парламенте искусственно затягивают.
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