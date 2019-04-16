На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (видео)

Мир

В то время, как в столице Франции горел знаменитый собор Парижской Богоматери, пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме. Возгорание произошло возле одной из главных мусульманских святынь — мечети Аль-Акса. Загорелся охранный пункт. Как сообщает Al Araby, огонь удалось довольно быстро потушить усилиями подоспевших пожарных. Серьезных повреждений он причинить не успел. Пострадавших нет.

Израильская полиция ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Ранее «ФАКТЫ», что Нотр-Дам де Пари потушили: как собор Парижской Богоматери выглядит после пожара.

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