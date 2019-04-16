Культура

Кинотеатр "Киев" получил нового арендатора: что о нем известно

Столичный кинотеатр «Киев», находящийся в коммунальной собственности, перешел в аренду к ООО «Синема-Центр», победившему на открытом конкурсе. Новый арендатор будет платить в городскую казну 2,119 миллиона гривен (без НДС) в месяц, что в 45 больше, чем предыдущий арендатор (47 тысяч гривен). Срок аренды составляет 10 лет.

Совладельцы ООО «Синема-Центр» — Борис Фуксман, продюсер Александр Роднянский и российско-немецкий бизнесмен Михаэль Шлихт. Фуксман и его двоюродный брат Роднянский — сооснователи и экс-совладельцы телеканала «1+1». Владельцы отеля Hilton Kyiv. Шлихт — продюсер, возглавляет несколько бизнес-направлений компании Sony Pictures Entertainment.

В 2007 году Фуксман, Роднянский и Шлихт основали украинскую сеть кинотеатров «Синема Сити». Сейчас сеть состоит из трех кинотеатров в Одессе (ТРЦ «Фонтан Скай») — с 2007 года, Тернополе (ТРЦ «Подоляны») — с 2010 года, Киеве (ТРЦ «Оушен Плаза») — с 2012 года.

Борис Фуксман в беседе с журналистами отметил, что компания намерена не только сохранить три действующих зрительских зала кинотеатра, но и построить четыре новых. Он заверил, что, согласно условиям аренды, профиль кинотеатра будет сохранен.

По словам заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, условия конкурса прописали так, чтобы сберечь фестивальный профиль кинотеатра (в частности, продолжится сотрудничество с международными фестивалями «Молодость», DocuDays, КРОК, Одесским МКФ и другими), его арт-хаусное направление, оказывать внимание популяризации украинского кинематографа, сотрудничать с посольствами для проведения фестивалей кино разных стран, проводить образовательные и благотворительные мероприятия.

В конкурсе, помимо ООО «Синема-Центр», участвовали общественная организация «Фонд «Молодость», ООО «Планета Кино», ООО «Сантини Фьюжин», ПрАО «Мультиплекс-Холдинг».

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