Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи: Луценко сделал важное уточнение

Украина

Непродление меры пресечения фигурантам резонансного дела о подготовке теракта — народному депутату Украины Надежде Савченко и руководителю ГО «Офицерский корпус» Владимиру Рубану — не означает снятия с них обвинений. В ГПУ настаивают на достаточности доказательной базы.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, 28 января этого года дело было направлено в суд с обвинительным актом. «Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна», — заявил генпрокурор.

Среди причин он назвал разрешенные законом «манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов», критически малое количество судей, а также нежелание отдельных служителей Фемиды выполнять свою работу. «Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой „ДНР“ для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», — заявил Юрий Луценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как рассматривать дело Савченко-Рубана один за другим отказались суды Славянска, Чернигова и районные суды Киева, дело было отправлено в город Бровары Киевской области.

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