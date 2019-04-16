В России окончательно изолировали интернет

Мир

В России Госдума приняла в третьем чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. Соответствующий проект закона был внесен на рассмотрение в конце 2018 года.

Как сообщает «Медиазона», документ предполагает, что Роскомнадзор будет централизовано управлять российским сегментом интернета и фильтровать трафик и что провайдеров обяжут устанавливать устройства по «противодействию угрозам устойчивости». Где и как будут устанавливаться такие устройства, в документе не говорится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первом чтении законопроект был принят еще 12 февраля 2019 года. За это проголосовали 334 депутата, против — 47. Как сообщали российские СМИ, против законопроекта о «суверенном рунете» выступили представители всех фракций, кроме «Единой России». Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.

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