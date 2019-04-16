Березовец оскандалился с фразой о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: политолог дал объяснение

Украина

Известный политтехнолог и политолог Тарас Березовец в понедельник, 15 апреля, вечером вызвал шквал критики в социальных сетях, прокомментировав пожар в Соборе Парижской Богоматери.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал Тарас Березовец в своем Twitter.

Это высказывание вызвало волну негативных комментариев. Кроме прочего, на пост отреагировала посол Франции в Украине Изабель Дюмонд.

«Как вам не стыдно? Позор», — написала дипломат, отметив в посте главу МИД Украины Павла Климкина.

Уже во вторник, 16 апреля, ажиотаж вокруг своего поста прокомментировал и сам Березовец.

«Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение. У меня простой вопрос: чем мое право, как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала? Тем не менее президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы», — написал Березовец в Facebook. Стоит напомнить, что он является ведущим авторской программы на одном из центральных информационных каналов.

Как сообщали «ФАКТЫ», журнал Charlie Hebdo, о котором упоминал Березовец, нарисовал карикатуру по случаю пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

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