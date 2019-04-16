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Шоу-бизнес

Ани Лорак в новом клипе показала личную драму (видео)

13:08 16 апреля 2019 176
Ани Лорак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ани Лорак в новом клипе «Я тебя ждала» показала личную драму. Артистка призналась, что эта работа «соткана из личных чувств». Как говорит Ани Лорак, эта песня о сильной женщине, умеющей любить, раскрываться разными красками, отпускать, благодарить, способной прощать и идти вперед. Этой работой певица начинает новый этап в своей жизни. Ведь после скандального развода Каролина долго не могла писать музыку.

«Прошло немало времени с того момента, когда я в последний писала музыку. И сегодня наступил тот день, когда я вновь слышу в себе мелодии и снова пишу. Моя музыка звучит с новыми красками, снова сама жизнь повлияла на это. Я дарю всем своим поклонникам эту честную песню „Я тебя ждала“, в которой каждая нота — от сердца», — призналась Ани Лорак.

«Я тебя ждала, мы не попрощались», «больше не могу засыпать одна», «не ищи мои следы», «все уже позади» — такими словами певица рассказывает о болезненном расставании с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Клип на песню «Я тебя ждала» был снят в Киеве режиссером Катей Царик, с которой Ани Лорак сотрудничает и дружит уже очень давно.

«Я была приятно удивлена, что в этот раз буду работать над авторской песней Ани Лорак. Все работы, которые мы снимали до этого, были более киношными, а в этой песне мы решили сделать что-то более „артовское“, взяв за основу символизм, игру теней и света», — рассказала Катя Царик.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что народная любимица Alyona Alyona и Alina Pash выпустили совместный клип «Падло».

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