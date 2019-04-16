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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В среду, 17 апреля, в Украине сохранится холодная погода, сопровождаемая ветром и дождями. Впрочем, синоптики обещают скорое потепление.
«17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, дуть порывистый ветер и все еще будет холодно — до + 7 + 12 градусов максимально», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. В Киеве также дождь, ветер, температура — до +10 градусов.
«Потепление и прекращение осадков ожидается с четверга, 18 апреля. Не унывайте, еще немного и солнышко придет», — обнадеживает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что 18−19 апреля ночью ожидается +3…+7 градусов, днем — до 15 градусов тепла.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!