- 19:55 До Фиделя Кастро не дотягивает: сеть насмешил новый имидж главаря «ДНР»
- 19:32 Готовили убийство криминального авторитета: под Киевом задержали вооруженных преступников
- 19:24 Угрожал расправой при полицейских: в киевском метро мужчина напал на участника АТО
- 19:12 Морозы до -6: синоптик дала неутешительный прогноз погоды
- 19:09 Дебаты на "Олимпийском" 19 апреля: в команде Порошенко озвучили условие
- 18:48 В России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО
- 18:38 Бойцы полка "Азов" уничтожили БМП боевиков на Донбассе: в сети показали впечатляющие фото и видео
- 18:09 На Буковине двое подростков изнасиловали младшеклассника
- 17:48 Главное – чтобы Украина выстояла: Балух написал пронзительное письмо из российской колонии
- 17:44 Убийц киевского ювелира задержали перед покушением на его семью на кладбище
Морозы до -6: синоптик дала неутешительный прогноз погоды
Синоптик Наталка Диденко опубликовала в Facebook прогноз от кота Апельмона, который предсказал на ближайшие дни на всей территории Украины холодную, влажную и ветренную погоду.
«В домах станет холоднее на несколько градусов. Позаботьтесь о дополнительном обогреве помещений, позаботьтесь об удобных теплых местах для отдыха и сна домашних животных», — пишет синоптик.
По прогнозам, ожидается, что дожди охватят значительную часть территории Украины. 16 апреля в западных областях вероятен мокрый снег.
Температура воздуха в ночные часы опустится до 2−6 градусов тепла, при прояснениях местами ожидаются заморозки 0−4 градуса.
В Киеве будет преобладать холодная воздушная масса ночью и прохладная днем. Температура воздуха ночью 0−2 градуса тепла, при прояснениях заморозки 0−2 градуса, днем +9 + 12 градусов.
Пройдут в столице периодические дожди, северо-восточный ветер будет достигать порывов 10−14 метров в секунду.
«Берегите цветы, деревья от обледенения, себя и своих животных — от простуд и обострений сосудистых и суставных недугов. С теплыми пожеланиями, ваш # кот_синоптик Апельмон», -заключает Диденко.
Как сообщали «ФАКТЫ», по метеопрогнозу Укргидрометцентра, прохладная погода ожидается в Украине всю наступившую неделю. А в Карпатах возобновились снегопады. Гора Поп Иван Черногорский вся покрыта белым ковром. И температура воздуха там постоянно снижается.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.