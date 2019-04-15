Морозы до -6: синоптик дала неутешительный прогноз погоды

Украина

Синоптик Наталка Диденко опубликовала в Facebook прогноз от кота Апельмона, который предсказал на ближайшие дни на всей территории Украины холодную, влажную и ветренную погоду.

«В домах станет холоднее на несколько градусов. Позаботьтесь о дополнительном обогреве помещений, позаботьтесь об удобных теплых местах для отдыха и сна домашних животных», — пишет синоптик.

По прогнозам, ожидается, что дожди охватят значительную часть территории Украины. 16 апреля в западных областях вероятен мокрый снег.

Температура воздуха в ночные часы опустится до 2−6 градусов тепла, при прояснениях местами ожидаются заморозки 0−4 градуса.

В Киеве будет преобладать холодная воздушная масса ночью и прохладная днем. Температура воздуха ночью 0−2 градуса тепла, при прояснениях заморозки 0−2 градуса, днем ​​+9 + 12 градусов.

Пройдут в столице периодические дожди, северо-восточный ветер будет достигать порывов 10−14 метров в секунду.

«Берегите цветы, деревья от обледенения, себя и своих животных — от простуд и обострений сосудистых и суставных недугов. С теплыми пожеланиями, ваш # кот_синоптик Апельмон», -заключает Диденко.

Как сообщали «ФАКТЫ», по метеопрогнозу Укргидрометцентра, прохладная погода ожидается в Украине всю наступившую неделю. А в Карпатах возобновились снегопады. Гора Поп Иван Черногорский вся покрыта белым ковром. И температура воздуха там постоянно снижается.

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