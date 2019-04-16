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Оккупанты украли у крымчан популярное место отдыха (фото)
Оккупанты в Крыму украли у местных жителей очередное популярное место для отдыха — Марсианское озеро в Бахчисарайском районе. Ранее сообщалось, что на набережной курортной Алушты появились радары и боевые машины радиолокационной разведки.
Как сообщает в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, въезд на территорию ограничили — возле озера начали очередное строительство. «Марсианское озеро украли уже! Наш любимый карьер в Скалистом больше не наш! Въезд на территорию будет ограничен Стройка так называемого „спорткомплекса“ уже во всю идет», — пишет блогер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились новые фото пустынного Крымского моста, который оккупанты незаконно построили через Керченский пролив.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...