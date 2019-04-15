Оккупанты разместили военную технику на набережной в Крыму (фото)

Украина

В оккупированном Крыму, который россияне превратили в крупную военную базу, людей в форме и военную технику можно увидеть в любом месте. Так недавно на набережной тихой курортной Алушты появились радары и боевые машины радиолокационной разведки. Фото в Facebook опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым‏ .

«Алушта сегодня. Центральная набережная сегодня. Когда в твоем городе-курорте все уже ЗЕшибнулось», — подписала она снимки.

Напомним, ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что полуостров превращен в неприступную крепость.В Крыму сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. И переброска военной техники не прекращается. В средине марта жители аннексированного полуострова зафиксировали колонну боевых машин на Керченском мосту.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, целью российской аннексии Крыма были не только политические и военные бонусы для Владимира Путина. За счет населения Крыма Россия пытается решить провал своей демографической политики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter