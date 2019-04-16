Крест алтаря собора Парижской Богоматери светится в дыму после разрушительного пожара (фото, видео)

Мир

Во вторник, 16 апреля, в 10:45 французские власти объявили о том, что масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен. Теперь появилась возможность рассказать, что уничтожил огонь, а что уцелело. Как уже сообщали «ФАКТЫ», пожар начался вечером 15 апреля на крыше знаменитого храма, который простоял более 850 лет.

Первым обрушился шпиль (фото в заголовке), высота которого составляла 96 метров. Первоначально он был установлен в XII веке. Его несколько раз переделывали. Во время Французской революции демонтировали вовсе, но затем в 1860-е годы восстановили. Готический шпиль весом 750 тонн был изготовлен из свинца и дерева. Эти материалы не выдержали жара пламени.

Шпиль рухнул примерно через час после начала пожара. Вслед за ним началось обрушение крыши. Она также была сделана из дерева и свинцовых пластин. Старинные мастера соорудили деревянный каркас. На него ушло 52 акра отборного леса. На каркасе закрепили 1 326 свинцовых пластин, общий вес которых составлял 210 тонн. Пожар уничтожил почти всю эту сложную конструкцию, а также часы.

Пламя перекинулось на внутренние помещения собора. Оказались уничтожены или серьезно повреждены почти все деревянные панели и арки. А вот великолепный алтарь чудом уцелел. Как сообщает британский журналист Роберт Хардмен, попавший внутрь собора одним из первых вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом, он был поражен увиденным зрелищем.

В дыму и отблесках пламени, которое продолжало гореть в некоторых местах, сверкал большой крест! Его не повредил ни огонь, ни обломки крыши, валявшиеся повсюду.

Также уцелели величайшие христианские реликвии, хранившиеся в соборе. Это фрагмент Креста, на котором был распят Иисус Христос, гвоздь и Терновый Венец Спасителя. Этот венец согласно Евангелиям, римские центурионы надели на голову Христа перед казнью. Эта реликвия хранилась в ризнице и не пострадала. Другие реликвии перед началом реставрационных работ были недавно вывезены из храма. Это их спасло. Другие ценные предметы, а также произведения искусства, уцелевшие при пожаре, временно перевезли в здание мэрии.

Часть ценных вещей и предметов искусства временно перевезли из собора в мэрию

Терновый Венец Иисуса Христа

Чудесным можно считать также спасение 16 статуй, украшавших крышу собора по периметру. Их демонтировали в начале апреля, перед тем как приступить к сооружению лесов вокруг шпиля.

Один из трех витражей

Незначительным, к счастью, оказался ущерб, нанесенный знаменитым витражам собора. Они известны во всем мире как оконные розы. Впервые они были установлены в XIII веке. Первая и самая маленькая витражная роза, диаметром 9,6 метров расположенная на западном фасаде, была завершена около 1225 года. Как снаружи, так и изнутри в центр венчика окна-цветка помещена Богородица с Младенцем. Диаметр южной розы — около 13 метров, она состоит из 84 панелей. Лишь часть оригинальных витражей смогла дожить до наших дней. Многие были уничтожены во время предыдущих трагических событий. Особенно собор пострадал в годы Французской революции, когда его собирались снести вовсе. Но всякий раз оконные розы восстанавливали, только меняли средневековые стекла на современные.

Так выглядит собор Парижской Богоматери на утро после пожара

К счастью, выстояли стены Нотр-Дам де Пари, западный фасад и две готические башни. Их строительство завершилось в 1250 году. Они только внешне кажутся одинаковыми. Северная башня массивнее южной. Высота каждой из них составляет 69 метров. На башнях есть смотровые площадки, к которым ведут лестницы. Каждая из них состоит из 387 ступеней.

Прочность башенных конструкций позволила уцелеть и знаменитым химерам и гаргульям. Эти устрашающего вида фантастические существа размещаются на торчащих концах балок собора.

Пощадил пожар и колокола храма. В соборе Парижской Богоматери установлены 10 колоколов. Самый большой, весом 23 тонны, носит имя Эммануэль. Он был установлен на южной башне в 1685 году. В 1944 году именно его звон возвестил об освобождении Парижа от нацистов. В 2012 году, в преддверии празднования 850-летия собора, колокола вновь появились и на северной башне собора. Это были копии — оригинальные колокола были переплавлены на ядра во время Французской революции. А заменившие их колокола XIX века диссонировали с Эммануэлем. Восемь новых колоколов были отлиты в Нормандии с использованием древнеегипетских методов. Каждому было присвоено имя одного из святых.

Восстановление собора может занять от пяти до десяти лет. Об этом заявил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар. Пока сложно оценить, в какую сумму это выльется. В 2013 году, когда отмечалось 850-летие Нотр-Дам де Пари, был поднят вопрос о проведении срочной реставрации. Тогда эксперты указывали, что промедление может привести к полному разрушению храма. Тогда называлась такая сумма — 150 миллионов евро. Очевидно, что теперь потребуется гораздо больше средств. Однако уже есть благородный и весомый почин — французский миллиардер Франсуа-Анри Пино и его супруга, голливудская звезда Салма Хайек заявили, что выделят 100 миллионов евро на восстановление христианской святыни.

К супругам тут же присоединилась семья французского бизнесмена Бернара Арно. Принадлежащая ей группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выделить 200 миллионов евро на восстановление собора.

Свою помощь готовы оказать правительства многих стран. Первыми об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Кроме того, сами французы уже приступили к созданию общественного фонда, который будет собирать пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери.

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело по статье «нанесение ущерба по неосторожности». Версии теракта и умышленного поджога не рассматриваются. Предполагается, что возгорание произошло там, где были установлены леса для реставрационных работ. Его могло вызвать все что угодно, например, небрежно брошенный окурок.

Официально подтверждено, что погибших нет. Пострадал всего один человек — пожарный, принимавший участие в тушении. Он находится в больнице.

Сейчас французские СМИ критикуют действия пожарных. Они пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть храма, но высоты коленчатых подъемников, которые при этом использовались, не хватало. Однако президент Макрон отмел эту критику и поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали фотографии, демонстрирующие, как собор Парижской Богоматери выглядит после разрушительного пожара.

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