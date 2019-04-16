Опасные игры: под Одессой 36 школьников отравились перечным газом

Происшествия

В одной из школ Беляевского района Одесской области на перемене распылили газовый баллончик в помещении класса. В результате в медицинское учреждение были госпитализированы около 36 учеников. На днях подобная ситуация произошла в гимназии № 1 Черкасс, где распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом и отравились 75 учеников.

Как сообщили в Одесском областном главке полиции, в местную больницу с предварительным диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом были доставлены 36 учеников школы. После оказания помощи 26 из них покинули медучреждение, еще десяти сейчас оказывается медицинская помощь.

Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перерыва.

Полиция баллончик у хулигана изъяла. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции областного главка. Проверка продолжается.

Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобных случаях. В марте в Нетешине Хмельницкой области в одной из школ неизвестные распылили перцовый газ. В результате четверо учеников обратились в больницу. Аналогичное ЧП произошло в школе села Первомайское Витовского района Николаевской области. Там ученик 11-го класса принес баллончик с перечным газом и распылил его возле туалета.

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