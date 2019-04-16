Происшествия

В харьковском метро мужчина упал под поезд: фото с места ЧП

Во вторник, 16 апреля, в харьковском метро 48-летний мужчина упал на рельсы под поезд и травмировался. Напомним, в начале апреля в Ивано-Франковской области из пассажирского поезда выпал мужчина и погиб от полученных травм.

Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, инцидент произошел на станции «Научная» около 11:35. Предварительно, мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством.

Когда мужчина оказался под составом, сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вытащили пострадавшего из-под поезда.

На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшего с травмами головы доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Движение электропоездов восстановили через несколько минут.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Сумах полицейским удалось спасти мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. А в Днепре спасли 22-летнего парня, решившего совершить суицид, прыгнув с Нового моста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter