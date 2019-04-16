- 15:40 Продавал наркотики несовершеннолетним: в Киеве жестко проучили курьера
- 15:11 В харьковском метро мужчина упал под поезд: фото с места ЧП
- 15:08 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:59 Пленный моряк Эйдер написал стихотворение в российской тюрьме
- 14:53 Как выглядит Нотр-Дам де Пари после пожара: невероятные фото с высоты птичьего полета
- 14:37 MARUV кардинально сменила имидж
- 14:35 Опасные игры: под Одессой 36 школьников отравились перечным газом
- 14:24 История со стрельбой вохровца по пассажирам электрички получила интересное продолжение
- 14:15 Пожар в соборе Парижской Богоматери: что известно на данный момент
- 14:14 Боевики "ЛНР" обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: фото последствий
В харьковском метро мужчина упал под поезд: фото с места ЧП
Во вторник, 16 апреля, в харьковском метро 48-летний мужчина упал на рельсы под поезд и травмировался. Напомним, в начале апреля в Ивано-Франковской области из пассажирского поезда выпал мужчина и погиб от полученных травм.
Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, инцидент произошел на станции «Научная» около 11:35. Предварительно, мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством.
Когда мужчина оказался под составом, сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вытащили пострадавшего из-под поезда.
На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшего с травмами головы доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Движение электропоездов восстановили через несколько минут.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Сумах полицейским удалось спасти мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. А в Днепре спасли 22-летнего парня, решившего совершить суицид, прыгнув с Нового моста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.