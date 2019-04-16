Происшествия

Эта жуткая история произошла в 2017 году. В одной из больниц Харькова скончался трехлетний ребенок. Когда мальчика уже без сознания привезли в больницу, он весил всего 6 килограммов. У маленького Максима были сломаны несколько ребер и нога. Кроме того, судя по всему, малыша длительное время морили голодом.

Как выяснило следствие, до такого состояния мальчика довел его родной отец. И делал он это с молчаливого согласия матери. Причем избиения и пытки родного ребенка продолжались почти целый год. Соседи догадывались, что в этом доме происходит что-то страшное, но в полицию никто не заявлял.

Отец мальчика

— Родители Максима почти ни с кем не общались, были замкнутыми, — говорила в суде одна из соседок. - Иногда мы слышали, что у них дома плачет ребенок. Маленького Максима часто видели на улице в синяках. Я лично спрашивала мальчика, кто его бьет. Но он ничего не отвечал.

За три недели до смерти Максима в социальные службы обратился дядя мальчика Виталий. Он написал заявление о том, что над ребенком измывается отец, и просил забрать малыша и его старшего брата. Однако социальные службы отреагировали на заявление весьма своеобразно. Соцработники приехали на место, спросили у ребенка, ел ли он. Мальчик кивнул головой. И на этом проверка закончилась. К тому же мама Максима сказала соцработникам, что ее брат «наговаривает на нее», потому что плохо к ней относится. А на самом деле в их семье все хорошо.

Не приняли во внимание заявление дяди мальчика и в отделе ювенальной превенции. Старший инспектор одного из районных управлений полиции Харьковской области начала расследование дела… только через две недели после смерти малыша. В областной прокуратуре уверены: Максима можно было спасти, если бы вовремя были приняты меры.

— Отец Максима — ранее неоднократно судимый, — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области. - Своего сына он избивал регулярно на протяжении длительного времени. Мать мальчика об этом не просто знала. Жестокие избиения ребенка происходили у нее на глазах.

Из приговора: «Отец мог разбудить сына среди ночи. Ставил его на пол и начинал ногой бить по боковой поверхности ноги мальчика».

— Я не бил своего сына, — без всяких эмоций говорил в суде отец ребенка Денис Политыкин. — Я его воспитывал, если он плохо себя вел.

Отец мальчика Денис Политыкин

В результате подобного «воспитания» у трехлетнего Максима была сломана голень. Из материалов следствия можно узнать, что, несмотря на травму, отец продолжил издеваться над ребенком. После перелома ноги Максим уже не вставал с кровати, а отец периодически избивал его лежачего. Так однажды горе-родитель сломал малышу несколько ребер.

Избиения продолжились и далее. Максим уже почти ни на что не реагировал, кроме боли. В дополнение ко всему мальчика перестали кормить. Правда, в суде мама Максима Наталья Лебединец заявила, что ребенок перестал есть… по собственной инициативе. А после смерти мальчика эксперты установили, что у него в голове образовалась достаточно большая гематома, из-за которой малыш был лишен глотательного рефлекса.

Мама Максима Наталья Лебединец

«Скорую» вызвала подруга Натальи. Однажды она, придя в гости, обратила внимание на то, что Максим лежит в своей кроватке без движения. Женщина спросила у матери, что с ее сыном, но та только плечами пожала.

— В три года Максим весил всего 6 килограммов, — рассказали «ФАКТАМ» в Харьковской областной детской больнице. — Когда его привезли, он уже был в состоянии комы. Реанимационные мероприятия не помогли. Ребенок умер в больнице утром, так и не придя в сознание.

Медики определили, что смерть Максима наступила в результате голода. Кроме того, по всему телу мальчика были многочисленные синяки и ссадины. А эксперты установили, что ноги и ребра ребенка были сломаны неоднократно. Кости время от времени срастались.

Денис Политыкин был арестован сразу. Мать Максима Наталья оставалась под домашним арестом. Женщину лишили родительских прав на старшего, 6-летнего, сына от первого брака. Этого мальчика отчим-садист не трогал. Ребенка передали его отцу.

Находясь под домашним арестом, Наталья родила девочку. Дочку у женщины забрали и поместили в дом малютки.

Оба родителя в суде свою вину в смерти сына так и не признали.

— Я не бил его, — без всяких эмоция говорил отец. - Кто бил? Я не знаю. Не я. Кто вызывал ему «скорую», тоже не знаю.

— Я не виновата, — оправдывалась Наталья. — Виновата только в том, что послушалась мужа и не настояла, чтобы Максима отвезли в больницу.

На заседаниях суда Наталья постоянно прятала лицо. Заявила, что ей угрожают. А виноваты во всем… журналисты.

— Они тогда начали писать статьи. А мне угрожали. Присылали письма. Незнакомые люди кидались на меня, лезли в драку. Кроме того, мне присылают записки, в которых говорят, что убьют меня.

В суде Наталья закрывала лицо

Интересно, что в ходе судебного следствия неожиданно всплыл еще один фигурант дела — некий Ш. Мужчина, отбывавший тюремный срок, написал заявление, что будто бы именно он избил Максима. Странное признание, если учесть, что в то время, когда издевались над ребенком, Ш. уже был осужден за другое преступление и физически никак не мог быть причастен к смерти мальчика. Следствие выяснило, что Ш. некоторое время находился в СИЗО в одной камере с Денисом Политыкиным. Там горе-отец и решил уговорить Ш. взять вину на себя. Хотя непонятно, на что он рассчитывал.

Кстати, Наталья в ходе следственного эксперимента подробно показала, как муж издевался над сыном.

Следственный эксперимент

Дениса Политыкина суд приговорил к десяти годам лишения свободы. Наталью взяли под стражу в зале суда, ей дали восемь лет.

Ранее работницу социальной службы, которая не отреагировала на заявление о том, что родители избивают ребенка, приговорили к трем годам лишения свободы. Правда, условно. На днях должен начаться суд над сотрудницей ювенальной превенции, которая также не приняла мер для спасения малыша. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Ровенской области отец средь бела дня на глазах у посетителей столкнул свою дочь-первоклассницу со ступенек магазина. Тогда также находившиеся рядом люди проявили равнодушие и никто даже не помог подняться ребенку.

«ФАКТЫ» также сообщали о жутком случае в России. Там погибла трехлетняя девочка, которую мать на неделю бросила в доме одну без еды и воды. Причем молодая женщина призналась, что сделала это намеренно. Тело ребенка нашла бабушка, которая пришла в квартиру, чтобы поздравить внучку с днем рождения.

Фото ТСН и медиагрупп «Объектив»

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