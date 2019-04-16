В Ужгороде парень устроил метание ножами по прохожим с балкона (видео)

Происшествия

В Ужгороде хулиган с балкона бросал в прохожих различные предметы. Вниз в основном летели камни и ножи. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Перший». Напомним, в Николаеве нетрезвый хулиган приставал к прохожим и провоцировал драку.

Как сообщает «РБК Украина», в доме в Ужгороде, видимо, был какой-то праздник. Мужчина в неадекватном состоянии устроил шоу на балконе. Сначала он громко кричал. Затем попытался вылезти на крышу, но передумал и спустился вниз.

С балкона на землю летели камни, а когда камни под руками закончились, молодой парень скрылся в квартире и вернулся с ножами, которые также начал бросать с балкона.

Успокоили неадеквата только сотрудники полиции, которые прибыли по вызову на место происшествия. Однако парень сопротивлялся, и полицейским пришлось надеть на него наручники, а только после этого вывести из помещения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях в Одессе полиция задержала мужчину, который обнаженным бегал по улицам и бросался на людей. Патрульным пришлось доставить его в отделение в наручниках. А в Запорожской области мужчина бросил в полицейских гранату. В результате взрыва были травмированы двое полицейских, а также бросивший гранату злоумышленник.

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