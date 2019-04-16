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Происшествия

Зверское убийство молодой женщины в Тернополе: в полиции показали фото подозреваемого

20:14 16 апреля 2019 195
Подозреваемый
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Тернопольской области назвала имя подозреваемого в совершении убийства 27-летней Татьяны П., тело которой было обнаружено со следами насильственной смерти 16 апреля.

Убитая тернополянка

В убийстве подозревают жителя Тернополя Андрея Петровича Горбатюка, 1993 г. р.

Фото подозреваемого

Он объявлен в розыск. Полиция опубликовала его фото и попросила всех, кто знает о его местонахождении, сообщить об этом по номерам телефонов (0352) 27−11−70, (0352) 27−12−58, 067−471−66−23 или на горячую линию «102». Анонимность гарантируется.

Напомним, большая часть тела погибшей была покрыта татуировками, в соцсетях у нее было множество поклонников. Девушка с мужем владели популярным тату-салоном. Злоумышленник зарезал свою жертву у нее дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали о кровавом преступлении в Кривом Роге, где пьяный ревнивец нанес несколько ножевых ранений сотрудникам троллейбусного депо, куда пришел искать свою жену.

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