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Зверское убийство молодой женщины в Тернополе: в полиции показали фото подозреваемого
Полиция Тернопольской области назвала имя подозреваемого в совершении убийства 27-летней Татьяны П., тело которой было обнаружено со следами насильственной смерти 16 апреля.
Убитая тернополянка
В убийстве подозревают жителя Тернополя Андрея Петровича Горбатюка, 1993 г. р.
Фото подозреваемого
Он объявлен в розыск. Полиция опубликовала его фото и попросила всех, кто знает о его местонахождении, сообщить об этом по номерам телефонов (0352) 27−11−70, (0352) 27−12−58, 067−471−66−23 или на горячую линию «102». Анонимность гарантируется.
Напомним, большая часть тела погибшей была покрыта татуировками, в соцсетях у нее было множество поклонников. Девушка с мужем владели популярным тату-салоном. Злоумышленник зарезал свою жертву у нее дома.
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