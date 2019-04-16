В Тернополе зверски зарезали молодую женщину (фото)

Происшествия

Во вторник, 16 апреля, в Тернополе в собственной квартире обнаружили тело молодой женщины со следами насильственной смерти. Напомним, в Харькове накануне Нового года зарезали двух иностранных студенток.

Как сообщили в областном главке полиции, тело девушки около десяти часов утра нашли подруга мамы и рабочий, который делал ремонт в квартире погибшей. Они утром своими ключами открыли входную дверь и увидели ее тело. По предварительной информации, смерть наступила ночью.

Погибшая — жительница областного центра, 1991 года рождения. На ее теле судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько ножевых ранений.

Как сообщает сайт «Тернополяни», погибшая — 27-летняя Татьяна П. В Тернополе она была достаточно узнаваемой. Большая часть ее тела была покрыта татуировками, в соцсетях у нее было множество поклонников. Жила девушка вместе с мужем, вместе держали тату-салон. По словам свидетелей, в преступлении предварительно подозревают знакомого пары, которого часто видели в их компании.

На месте преступления работали оперативники, эксперты и кинологи. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и причины убийства тернополянки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бердянске в доме престарелых один бывший заключенный зарезал другого. А в России в Нижнекамске прямо среди улицы зарезали полицейского.

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