- 17:09 В Одессе масштабный пожар в психбольнице: эвакуированы пациенты и персонал
- 16:49 У Лаврова выдвинули нелепое требование по выборам президента на оккупированном Донбассе
- 16:42 Большинство крымских призывников вывезут служить в Россию: обнародована печальная статистика
- 16:35 В Чернобыльской зоне задержали туристов-экстремалов
- 16:27 Сумка, портрет и стихи: что Пугачевой подарили на день рождения
- 16:17 В Тернополе зверски зарезали молодую женщину
- 16:14 Корь в Украине: под Житомиром учеников двух школ отправили на карантин
- 16:09 В Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой паспортов
- 16:03 Пожар в соборе Парижской Богоматери: кто спас величайшие христианские реликвии
- 16:03 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
В Тернополе зверски зарезали молодую женщину (фото)
Во вторник, 16 апреля, в Тернополе в собственной квартире обнаружили тело молодой женщины со следами насильственной смерти. Напомним, в Харькове накануне Нового года зарезали двух иностранных студенток.
Как сообщили в областном главке полиции, тело девушки около десяти часов утра нашли подруга мамы и рабочий, который делал ремонт в квартире погибшей. Они утром своими ключами открыли входную дверь и увидели ее тело. По предварительной информации, смерть наступила ночью.
Погибшая — жительница областного центра, 1991 года рождения. На ее теле судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько ножевых ранений.
Как сообщает сайт «Тернополяни», погибшая — 27-летняя Татьяна П. В Тернополе она была достаточно узнаваемой. Большая часть ее тела была покрыта татуировками, в соцсетях у нее было множество поклонников. Жила девушка вместе с мужем, вместе держали тату-салон. По словам свидетелей, в преступлении предварительно подозревают знакомого пары, которого часто видели в их компании.
На месте преступления работали оперативники, эксперты и кинологи. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и причины убийства тернополянки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бердянске в доме престарелых один бывший заключенный зарезал другого. А в России в Нижнекамске прямо среди улицы зарезали полицейского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...