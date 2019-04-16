«Львов» объявил имя нового главного тренера

Спорт

Футбольный клуб «Львов», занимающий в отечественной премьер-лиге шестое место, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 55-летний Богдан Блавацкий (на фото справа).

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона. Соглашение может быть продлено еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон.

За свою 21-летнюю тренерскую карьеру Богдан Блавацкий возглавлял команды «Гарай» (Жовква) и «Прикарпатье (Ивано-Франковск), которое под его началом заняло самое высокое в истории клуба девятое место в чемпионате Украины. Также специалист помогал Виталию Кварцяному в работе с луцкой «Волынью».

На протяжении шести лет Блавацкий трудился в польских клубах «Спартак» (Шароволя), «Томашувия», «Висла» (Пулавы) и «Сталь» (Жешув).

Дебют тренера у руля «Львова» состоится 24 апреля в гостевом матче премьер-лиги с «Зарей».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бакалов покинул пост главного тренера «Львова».

Фото ПФК «Львов»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter