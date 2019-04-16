Происшествия

Уговорили не бросаться с моста: в Николаеве прохожие и полиция предотвратили суицид (фото)

Во вторник, 16 апреля, в Николаеве на мосту через Южный Буг девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции Николаева, проезжавший по мосту патруль заметил двух мужчин, которые удерживали молодую женщину, находившуюся по другую сторону ограждения. Ранее в Сумах полицейские отговорили самоубийцу от рокового шага.

Мужчины рассказали патрульным, что заметили, как незнакомая им девушка неожиданно перелезла через перила, явно намереваясь прыгнуть вниз с высоты более десятка метров. Парни подбежали к ней и попытались удержать от поступка с непредсказуемыми последствиями. А вскоре к ним на подмогу подоспели полицейские.

И тогда все вместе они смогли уговорить Алёну (имя девушки изменено) не совершать роковой поступок, на который она отчаялась из-за личных проблем. Девушка согласилась перелезть через перила обратно. Ее усадили в патрульную машину и привезли в Центральный отдел полиции. Там ее уже ожидала бригада скорой помощи, которая увезла потенциальную пациентку в больницу. С девушкой также провел беседу психолог.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Винницкой области несостоявшийся самоубийца выжил после падения в каньон.

Фото «Новости-N»



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