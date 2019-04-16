Политика

Команды Порошенко и Зеленского ведут переговоры о дебатах на "Олимпийском": что об этом известно

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов, однако окончательное время их проведения еще не определено. Об этом на брифинге заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев. Напомним, социологи выяснили, чего украинцы ждут от нового президента в первую очередь.

По его словам, соглашение было подписано утром 16 апреля.

«Утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК „Олимпийский“, представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это — трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», — сообщил СМИ Медведев.

Переговоры планируется продолжить вечером 16 апреля.

Медведев также констатировал, что команда действующего главы государства настроена на проведение полноценной дискуссии между двумя кандидами в президенты Украины, тогда как команда Зе — «настроена на шоу».

Кроме того, 19 апреля Порошенко намерен приоритетно выполнить требование закона о проведении дебатов на «Общественном ТВ» и «быть там, где требует закон».

При этом Медведев выразил мнение о том, что «на „Общественном“ в любом случае Порошенко будет один».

Ранее в штабе кандидата Зеленского категорически не согласились дебатировать на стадионе в то время, которое предложила команда Петра Порошенко. У Зеленского хотят, чтобы дебаты проходили исключительно на стадионе после 19:00, тогда как у Порошенко предлагают дебаты на стадионе в 16:00—18:00 , а затем продолжить дискуссию в телестудии «Общественного» в 20:00.

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