Порошенко оценил свои шансы на выборах президента Украины (видео)

Украина

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что имеет все основания выиграть выборы в предстоящее воскресенье, и рассказал, что будет делать в своей возможной будущей каденции. Соответствующее заявление он сделал во время эфира телеканале «112 Украина».

«Я твердо уверен, что у меня есть все основания выиграть выборы»,— сказал кандидат.

Также Петр Порошенко заявил, что его первыми шагами станет принятие мер, направленных на то, чтобы «никакие правоохранительные органы не могли на пушечный выстрел приблизиться к бизнесу».

Кроме того, действующий президент отметил, что сегодня Конституция четко требует, чтобы и президент, и Верховная Рада, и правительство Украины делали все возможное для того, чтобы были проведены все необходимые реформы, которые гармонизировали бы законодательство страны с европейским. При этом он назвал сектора, по которым существуют договоренности с европейской комиссией насчет программы сотрудничества.

Так, первым сектором он считает энергетику, а именно компромисс касательно «Северного потока — 2» и энергетическую независимость Украины.

Вторым — цифровой союз и развитие IT-сектора, которые позволят Украине стала полноценной частью дигитальной Европы. Третьим — продолжение работы по таможенному Шенгенскому союзу, для того чтобы «таможенные платежи мы с учетом реформы Таможенной службы обеспечивали снижение стоимости отправки грузов в ЕС и упрощение процедур».

Четвертым сектором президент назвал инвестиционную привлекательность страны, которая поможет привлечению прямых иностранных инвестиций в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что команды кандидатов в президенты заключили соглашение с НСК «Олимпийский». По данным СМИ, переговоры о формате и времени дебатов еще продолжаются, однако на стадионе уже начали монтировать сцену.

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