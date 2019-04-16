Порошенко анонсировал переговоры в "Нормандском формате" и назвал сроки

Политика

Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок, заявил, что переговоры по Донбассу с лидером Кремля Владимиром Путиным могут состояться в конце мая начале июня этого года. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Порошенко, к процессу будут подключены лидеры Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп.

«Не исключаю, что на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен Путин, мы соберемся вчетвером, у нас есть программа, мы сделаем это для того, чтобы на украинскую землю пришел мир», — заявил Порошенко.

«Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», — также сказал президент.

Отметим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на заявление Порошенко о возможности саммита «Нормандской четверки» «на полях» мероприятий в Нормандии, уже успел заявить, что «в графике Путина пока нет Нормандии».

Напомним, в своих ожиданиях к новоизбранному президенту украинцы ставят вопросы мира на Донбассе только на шестое место. Лидирует в списке ожиданий снижение тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, во втором туре президентских выборов за Владимира Зеленского готовы голосовать 48,4% украинцев, 17% - за Петра Порошенко, а 17,9% респондентов еще не определились со своим выбором.

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