- 20:42 «От них пахнет порохом»: в Киеве открылась выставка икон, написанных на ящиках от боеприпасов
- 20:36 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:17 Порошенко анонсировал переговоры в "Нормандском формате" и назвал сроки
- 20:14 Зверское убийство молодой женщины в Тернополе: в полиции показали фото подозреваемого
- 19:56 В Ужгороде парень устроил метание ножами по прохожим с балкона
- 19:56 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:48 Нужны еще 3 операции: стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от удара током на крыше ж/д цистерны
- 19:42 Смена места голосования на выборах президента: в ЦИК указали на интересный момент
- 19:19 Вот так пропадают вещи: в сети показали ушлую воровку, орудующую в магазинах
- 19:12 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Порошенко анонсировал переговоры в "Нормандском формате" и назвал сроки
Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок, заявил, что переговоры по Донбассу с лидером Кремля Владимиром Путиным могут состояться в конце мая начале июня этого года. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Порошенко, к процессу будут подключены лидеры Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп.
«Не исключаю, что на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен Путин, мы соберемся вчетвером, у нас есть программа, мы сделаем это для того, чтобы на украинскую землю пришел мир», — заявил Порошенко.
«Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», — также сказал президент.
Отметим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на заявление Порошенко о возможности саммита «Нормандской четверки» «на полях» мероприятий в Нормандии, уже успел заявить, что «в графике Путина пока нет Нормандии».
Напомним, в своих ожиданиях к новоизбранному президенту украинцы ставят вопросы мира на Донбассе только на шестое место. Лидирует в списке ожиданий снижение тарифов на коммунальные услуги.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, во втором туре президентских выборов за Владимира Зеленского готовы голосовать 48,4% украинцев, 17% - за Петра Порошенко, а 17,9% респондентов еще не определились со своим выбором.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»