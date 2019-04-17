Украина

У Зеленского объявили о начале раздачи бесплатных билетов на дебаты (видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты кандидатов в президенты, которые должны состояться 19 апреля. Об этом он сказал в видеообращении на Facebook-странице своей команды.

«Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона», — говорится в сообщении к посту.

При этом авторы информации уточняют, что на одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета, заказав их на сайте debaty2019.org.ua.

Напомним, что победившие в первом туре кандидаты на пост президента до сих пор ни разу не общались перед камерами. Единственный их разговор состоялся по телефону в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». Кроме того, 14 апреля Петр Порошенко выступил на НСК «Олимпийский», ответив на вопросы журналистов. Владимир Зеленский на стадион для проведения дебатов не явился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дебаты между кандидатами в президенты должны состояться 19 апреля. Ранее представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что 16 апреля утром было заключено трехстороннее соглашение между администрацией НСК «Олимпийский» и избирательными штабами кандидатов по поводу проведения дебатов.

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