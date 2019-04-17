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Жестокая месть "бывшей": подростка изнасиловали шваброй по «заказу» его экс-девушки
В российском городе Липецке более месяца умалчивались подробности жуткого инцидента: в одной из студенченких «общаг», на так называемой вписке семеро студентов изнасиловали 16-летнего сокурсника шваброй. Об этом сообщает Lipetsk Media.
Причиной, по слухам в СМИ, стал заказ бывшей девушки пострадавшего. Якобы она уговорила парней наказать парня за разрыв,
В итоге подросток попал в больницу, врачам удалось спасти ему жизнь.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего, сообщили в региональной СКР.
Выясняется роль каждого из участников преступления. Один из них, 17-летний парень, уже задержан и признался в содеянном. Также устанавливаются лица, замалчивающие вопиющий инцидент.
Расследование уголовного дела продолжается. По закону, виновным грозит 15-летний срок заключения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Харьковщине подростки сняли на камеру изнасилование ребенка и продавали видео в школе.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?