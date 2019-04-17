Мир

Жестокая месть "бывшей": подростка изнасиловали шваброй по «заказу» его экс-девушки

В российском городе Липецке более месяца умалчивались подробности жуткого инцидента: в одной из студенченких «общаг», на так называемой вписке семеро студентов изнасиловали 16-летнего сокурсника шваброй. Об этом сообщает Lipetsk Media.

Причиной, по слухам в СМИ, стал заказ бывшей девушки пострадавшего. Якобы она уговорила парней наказать парня за разрыв,

В итоге подросток попал в больницу, врачам удалось спасти ему жизнь.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего, сообщили в региональной СКР.

Выясняется роль каждого из участников преступления. Один из них, 17-летний парень, уже задержан и признался в содеянном. Также устанавливаются лица, замалчивающие вопиющий инцидент.

Расследование уголовного дела продолжается. По закону, виновным грозит 15-летний срок заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Харьковщине подростки сняли на камеру изнасилование ребенка и продавали видео в школе.

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