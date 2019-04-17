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Неожиданно родила в ванной: женщина до последнего момента не подозревала, что беременна
Проживающая в Лондоне официантка Шарлотта Дюбард все девять месяцев своей беременности вела беззаботную жизнь молодой женщины, не замечая своего интересного положения. Только после внезапного рождения ребенка дома в ванной новоиспеченная мать поняла, что у нее проявлялись некоторые симптомы беременности, которые она не смогла правильно оценить, пишет Daily Mail.
В частности, по словам жительницы Великобритании, ей хотелось больше сладкого. Кроме того, у нее возникали проблемы с ногами, которые начинали отекать. Но при этом у молодой женщины не прекращались ежемесячные кровотечения, и почти не увеличился вес. Поэтому ничего не подозревавшая особа курила, позволяла себе спиртное, регулярно перерабатывала.
Шарлотта рассказала, что в день перед родами она почувствовала боль в области живота, хотя и не особенно сильную. На следующие сутки боли то вновь давала знать о себе, то стихала. В какой-то момент, обеспокоившись из-за «странных ощущений» внизу живота, британка уединилась в ванной и осмотрела себя, воспользовавшись камерой смартфона. Тогда она и увидела: на подходе младенец, его голова уже стала видимой.
Улегшись в ванной, Шарлотта родила. После этого она перерезала пуповину маникюрными ножницами, вызвала врачей и позвонила своему парню. Сама девушка не помнит, как она проделала все это. Приехавшие врачи констатировали, что она довольно умело справилась с перерезанием пуповины.
«Представления не имею, откуда я знала, что делать. Наверное, инстинкт», — сказала молодая мать.
Молодой человек Шарлотты не мог поверить в то, что стал отцом. Он был уверен, что его подруга «нашла ребенка на улице». К счастью, ребенок оказался полностью здоровым.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..