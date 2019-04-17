Серьезная опасность: британский эксперт считает реальной угрозу вторжения войск РФ в Украину

Украина

В случае нестабильности в Украине в межвыборный период есть серьезная опасность новой военной интервенции России. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, специалист по тематике России и Украины, в частности по вопросам обороны Джеймс Шерр.

«Если после избрания Зеленского люди будут чувствовать себя обманутыми, тогда, я думаю, будет очень серьезная опасность, что Россия попытается воспользоваться ситуацией военным образом», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия много инвестирует в дестабилизацию Украины. Россияне имеют агентуру на местах, достаточно хорошо понимают, какими являются точки нестабильности, их методология очень гибкая и они способны реагировать очень быстро. Опасность дестабилизации зависит от того, какие возможности им дает Украина.

«Таким образом, чтобы минимизировать возможности, прежде всего, должен быть чистый электоральный процесс. Но все равно важна стабильность в стране между президентскими и парламентскими выборами», — считает Шерр.

Еще одной проблемой, по его мнению, будут парламентские выборы, так как результаты президентских полностью изменят конфигурацию. Эти выборы будут конкурентными и очень динамичными. Поэтому для Украины это не краткосрочная угроза, она будет и в дальнейшем.

Поэтому для Украины это не краткосрочная угроза, она будет присутствовать и в дальнейшем.

При этом Украина могла бы уменьшить российскую угрозу в том случае, если бы действительно развивала свою экономику, считает эксперт.

«Несмотря на войну на Донбассе и военные операции России в Сирии, основным инструментом влияния для России остаются деньги. Повсюду. Россия ведет бизнес эффективно, но только если это непрозрачный полукриминальный бизнес. Россия — это государство, которое эффективно сочетает деньги, власть и криминальные структуры. Все это они развивают, совершенствуют и используют как средство для международного влияния», — считает Шерр.

Поэтому если государство, вроде Украины, само имеет мощные теневые структуры, непрозрачные рыночные отношения, совершенно неэффективные и коррумпированные государственные структуры, органы правопорядка, финансового регулирования и так далее, тогда России будет сравнительно легко сохранить здесь свои сети и свое влияние.

Особенно это касается энергетического сектора. Если бы Украина разработала собственные энергетические ресурсы, российское влияние существенно уменьшилось бы. Ведь единственный путь разработать эти ресурсы — создать открытый и конкурентный энергетический рынок. Ничто другое не привлечет необходимые технологии, инвестиции и западных игроков.

Итак, все эти вещи связаны. Россияне не так уж хорошо создают слабые места, но блестяще их используют.

«Думаю, нужно, чтобы следующие украинский президент и парламент показали, что действительно собираются решать основные проблемы этой страны. Тогда в Европе будут считать, что поддержка Украины стоит их времени, потому что Украина станет успешной, а у России не останется вариантов. Вместо того чтобы добиваться какого-то мягкого замороженного конфликта, на что, я думаю, сейчас рассчитывают немцы и французы», — считает аналитик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Владимир Цибулько высказал мнение, что если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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