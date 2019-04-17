Украина

Хуже не будет: в сети на фото показали, во что оккупанты превратили Симферополь

В сети появилось очередное фото из аннексированного Россией Крыма, наглядно демонстрирующее последствия аннексии. Снимок выложила в сеть популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым‏.

В кадре запечатлен один и тот же фонтан в одном из городских парков в административном центре Крыма, причем на снимке, сделанном в 2019 году, он практически высох и замусорился.

Фонтан до и после аннексии

«Слева — Симферополь ДО задолго ДО того, как пользуясь дуростью 30% наших телепузиков рф ТВ, и брехнями «ХУЖЕ НЕ БУДЕТ», «гавань» аннексировала Крым. А справа — последствия «ХУЖЕ НЕ БУДЕТ», — прокомментировала снимки блогер.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о невыплате зарплат работникам портов практически по всему полуострову, а также о том, что в аннексированном Севастополе оккупанты начали строить забор вдоль моря, перекрывая тем самым свободный доступ к нему.

А 25 марта сеть поразили снимки, демонстрирующие процесс «подготовки» к пляжному сезону на аннексированном полуострове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter