Общество

Зато мост есть: оккупанты лишили зарплат работников порта в Керчи

В оккупированном Крыму, где российские власти создают мощную военную базу, задерживают зарплату работникам морских портов. В частности, 2 месяца не получают деньги докеры Керченского порта. В соцсети в паблике «Подслушано Керчь» люди интересуются сроками выплаты денег.

Многие подтверждают, что рабочим морских портов (не только Керченского) заработанные деньги вовремя не перечисляют. Кто-то слышал, что выплаты будут после 19 апреля, но конкретной даты никто не знает.

Крымчане сетуют, что порты сейчас стали не актуальны. Денег нет, работы нет. Многие уходят.

Блогер, пишущий под ником «КРЫМский бандеровец», в Twitter так прокомментировал ситуацию: «Крым. Оккупированная Керчь очень сильно встает с колен. В порту 2 месяца не платят зарплату. Аналогично и в других портах процветающего острова 404».

Напомним, оккупанты уничтожают в Крыму и Севастополе средний и малый бизнес. За время аннексии в Крыму сократилось количество компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом в геометрической прогрессии растет количество чиновников и силовиков.

И даже построенный Крымский мост не принес обещанного процветания полуострову. Специалисты не сомневаются, что истинной причиной строительства моста было не желание улучшить транспортное сообщение, а, напротив, — стремление оккупантов ограничить судоходство через Керченский пролив.

Как сообщали «ФАКТЫ», по Крымскому мосту в декабре 2019 года собираются пустить поезда, а уже с октября собираются продавать билеты. Тем временем мостостроители предостерегают пассажиров от поездок в таких составах — поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter