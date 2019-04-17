Украина

Дожди и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на 17 апреля

В среду, 17 апреля, вся территория Украины останется под воздействием мощного циклона, который спровоцировал ливни в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей и сильные дожди на остальной территории Украины.

Исключение составят северные, восточные регионы и Крым, но и там будет моросить, прогнозируют в Украинском Гидрометцентре.

Температура воздуха по Украине будет колебаться от +8 до +14 градусов, несколько теплее будет только в Закарпатской области — от 14 до 16 градусов выше нуля.

Метеокарта Украины на 17 апреля 2019 года

В Киеве в среду ожидается дождь, который будет сопровождаться довольно неприятным ветром (7−12 метров в секунду), температура воздуха составит 9−11 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что максимальная температура воздуха в Украине 17 апреля составит 12 градусов выше нуля.

«ФАКТЫ» писали, что постепенное возвращение к привычным для весны температурам в Украине ожидается после 17 апреля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter