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Укусы, царапины и инфекции: Супрун рассказала о вреде контактных зоопарков
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об опасностях контактных зоопарков и поддержала мнение зоозащитников о том, что подобные развлечения следует запретить. В своем Facebook она отметила, что содержание животных в тесных вольерах и в постоянном эмоциональном напряжении провоцирует их агрессию, а еще животные могут оказаться носителями опасных инфекций — кампилобактериоза, сальмонелеза, листериоза, бруцеллеза и других.
Также она перечислила несколько признаков, по которым можно распознать психическую нестабильность обитателей зоопарков. Они постоянно ходят, шатают головой, бьются о стенки вольера, либо же кусают сами себя — это все признаки стресса, депрессии, скуки или психоза.
Кроме того, такое «развлечение» может сформировать у ребенка неправильное представление о роли животных в роли людей. Ведь животное не имеет возможности спрятаться, противодействовать и избежать контакта.
Напомним, в конце сентября в Киеве и еще в 19 городах Украины зоозащитники протестовали против содержания животных в негуманных условиях.
А в марте «ФАКТЫ» рассказали историю спасения чернобурых лис, которым была уготована участь живых тренажеров для обучения охотничьих собак.
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