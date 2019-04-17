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Украина

Украинские военные готовятся отражать атаки путинских наемников: появилось впечатляющее видео

10:04 17 апреля 2019 28
Минометчики ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В районе проведения операции Объединенных сил прошли тренировки по слаживанию минометных подразделений. Ранее сообщалось о широкомасштабных учениях в ВСУ по противовоздушной обороне.

Как сообщают в штабе ООС, во время занятий бойцы ВСУ совершенствовали индивидуальную подготовку и тренировались действовать в составе расчетов и батарей.

«Для расчетов минометов 2Б9 „Василек“ важно отработать, довести до автоматизма каждую деталь. А именно — осуществление марша, развертывания боевых позиций, подготовку исходных данных для стрельбы, точность и интенсивность огня, перемещение на другие позиции после выполнения огневых задач», — говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что украинские военные демонстрируют высокую готовность противостоять противнику в боевых условиях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пограничники из состава Объединенных сил показали видео с последних боевых учений — «зеленые береты» учились противодействовать вооруженной агрессии России в условии обострения ситуации возле контрольного пункта въезда-выезда.

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