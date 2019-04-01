Украина

В сети показали зрелищное видео учений украинских пограничников на Донбассе

Пограничники из состава Объединенных сил продемонстрировали мощное видео с последних боевых учений. «Зеленые береты» учились противодействовать вооруженной агрессии России. На учениях была смоделирована ситуация с обострением возле контрольного пункта въезда-выезда.

Следуя легенде учений, пограничники заняли тактически выгодные рубежи, поработали над усилением безопасности гуманитарных коридоров, КПВВ. Также на учениях был отработан сценарий с эвакуацией гражданского населения.

Учась наносить огневое поражение наземным силам противника, пограничники совершенствовали навыки стрельбы из противотанкового, противовоздушного, стрелкового оружия. Была разработана тактика при борьбе с ДРГ противника.

Напомним, ранее пограничники и ВСУ провели учения на Азове, а в целом на территории Украины в 2019 году запланированы шесть многонациональных учений.





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