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Украинские войска готовятся сбивать российские самолёты: появилось мощное видео
Подразделения Объединенных сил провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что с 16 по 18 апреля вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский».
Как сообщают в штабе ООС, на минувшей неделе в 20 км от украинско-российской границы в Ростовской области (РФ) проходили учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям. По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялись учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск — от ЗРК С-300 до подразделений, имеющих на вооружении ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23−3. Также были задействованы радиолокационные комплексы, в частности, станции 19Ж6 и Р-18 «Малахит».
Украинские военные отработали вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществили маневр в новые позиционные районы, а также ведения огня по условному противнику в воздухе из засад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия провела провела тренировки в Черном море, в которых были задействованы российские стратегические бомбардировщики, истребители и более 10 военных кораблей. Самолеты взлетали из оперативных аэродромов оккупированного Крыма.
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