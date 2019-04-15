Украинские войска готовятся сбивать российские самолёты: появилось мощное видео

Украина

Подразделения Объединенных сил провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что с 16 по 18 апреля вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский».

Как сообщают в штабе ООС, на минувшей неделе в 20 км от украинско-российской границы в Ростовской области (РФ) проходили учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям. По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялись учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск — от ЗРК С-300 до подразделений, имеющих на вооружении ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23−3. Также были задействованы радиолокационные комплексы, в частности, станции 19Ж6 и Р-18 «Малахит».

Украинские военные отработали вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществили маневр в новые позиционные районы, а также ведения огня по условному противнику в воздухе из засад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия провела провела тренировки в Черном море, в которых были задействованы российские стратегические бомбардировщики, истребители и более 10 военных кораблей. Самолеты взлетали из оперативных аэродромов оккупированного Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter