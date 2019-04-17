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Заморозки не отступают: в каких областях ожидать непогоды
В четверг, 18 апреля, и в пятницу, 19 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки. Ранее сообщалось, что в среду, 17 апреля, вся территория Украины останется под воздействием мощного циклона, который спровоцировал ливни в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях и сильные дожди на остальной территории Украины.
Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, заморозки на почве (0−5 градусов) ожидаются в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях, а 19 апреля и в Львовской области. В восточных регионах, Черниговской и Сумской областях прогнозируются сильные заморозки в воздухе (0−3 градуса).
Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в ГосЧС предупреждают, что в среду, 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление и прекращение осадков с четверга, 18 апреля.
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