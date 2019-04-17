"Козляра, Иуда": Червоненко и Гончаренко устроили потасовку в прямом эфире (видео)

Происшествия

Бывший министр транспорта Евгений Червоненко снова оскандалился дракой в прямом эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина. В этот раз он схлестнулся с народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко.

Именно последний спровоцировал агрессию Червоненко. Гончаренко назвал оппонента «перебежчиком» и «членом команды Януковича — иуды № 1».

Разнимать политиков пришлось ведущим и народному депутату Нестору Шуфричу, который выступил также в роли адвоката.

Он подтвердил, что в администрации Януковича Червоненко никогда не работал.

Напомним, в августе 2018 года экс-нардеп Инна Богословская в эфире одной из передач на телеканале «112 Украина» ударила бывшего министра транспорта и связи Евгения Червоненко. Якобы Богословскую возмутила фраза Червоненко, который в ответ реплику «я на базарном языке не разговариваю» заявил, что она всегда так разговаривает, «когда приходит за деньгами».

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