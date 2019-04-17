Из воинской части сбежал срочник с оружием: фото дезертира

Происшествия

Вечером во вторник, 16 апреля, из воинской части (14 отдельная механизированная бригада) вместе с оружием исчез военнослужащий-срочник Артем Станиславович Григоренко. Ранее сообщалось, что в городе Олешки Херсонской области дезертир забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату.

В пресс-службе бригады сообщают, что солдат был призван в ноябре 2018 года. Артем Григоренко родом из села Новомарьевка Николаевской области. Службу в бригаде проходил с января 2019 года.

«Настоятельная просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении или передвижении военнослужащего Григоренко Артема Станиславовича, предоставить ее по телефонам (3 342) 2−48−91; (3 342) 3−31−00 или по номеру 102», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Военной прокуратуре заявляли, что с 2014 года в Украине открыто более 11 тысяч уголовных производств за дезертирство, уклонение от службы в армии и самовольное оставление службы. 1500 обвинительных актов касаются именно совершения дезертирства.

Также сообщалось, что в Херсонской области полицейские задержали военного, который после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по «контракту».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter