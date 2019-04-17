Пленных моряков встретили аплодисментами в российском суде: опубликовано трогательное видео

Украина

В Москве Лефортовский суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения украинским морякам, незаконно захваченным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Поддержать военных в суд прибыли родные моряков и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сообщила в Facebook.

«Вместе с родными военнопленных прибыли в Лефортовский суд поддержать наших ребят, по которым сегодня состоится заседание о продлении им меры пресечения», — сообщила она.

Отмечается, что суд планирует принять решение о продлении так называемой меры пресечения всем 24 украинским морякам.

Перед началом заседания украинских военных встретили аплодисментами.

«Вместе с родственниками приветствуем ребят аплодисментами. Убеждена, ребятам очень нужна наша поддержка», — констатировала омбудсмен, опубликовав видео.

В свою очередь российские СМИ сообщили об одиночных пикетах, которые у суда проводят российские правозащитники, протестуя против агрессии в Украине.

Напомним, во вторник, 16 апреля, МИД России призвал Украину приступить к консультациям об освобождении 24 военнопленных моряков, незаконно захваченных ФСБ в Черном море в ноябре 2018 года, вместо того, чтобы рассматривать этот вопрос в Международном трибунале по морскому праву. Это произошло после того, как Украина подала официальный икс в Трибунал.

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