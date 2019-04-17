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- 11:29 Пленных моряков встретили аплодисментами в российском суде: опубликовано трогательное видео
Пленных моряков встретили аплодисментами в российском суде: опубликовано трогательное видео
В Москве Лефортовский суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения украинским морякам, незаконно захваченным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Поддержать военных в суд прибыли родные моряков и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сообщила в Facebook.
«Вместе с родными военнопленных прибыли в Лефортовский суд поддержать наших ребят, по которым сегодня состоится заседание о продлении им меры пресечения», — сообщила она.
Отмечается, что суд планирует принять решение о продлении так называемой меры пресечения всем 24 украинским морякам.
Перед началом заседания украинских военных встретили аплодисментами.
«Вместе с родственниками приветствуем ребят аплодисментами. Убеждена, ребятам очень нужна наша поддержка», — констатировала омбудсмен, опубликовав видео.
В свою очередь российские СМИ сообщили об одиночных пикетах, которые у суда проводят российские правозащитники, протестуя против агрессии в Украине.
Напомним, во вторник, 16 апреля, МИД России призвал Украину приступить к консультациям об освобождении 24 военнопленных моряков, незаконно захваченных ФСБ в Черном море в ноябре 2018 года, вместо того, чтобы рассматривать этот вопрос в Международном трибунале по морскому праву. Это произошло после того, как Украина подала официальный икс в Трибунал.
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