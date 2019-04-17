В Украине горнолыжный курорт засыпало снегом (фото)

Общество

Похолодание принесло снег в украинские Карпаты. Ранее сообщалось о высокой снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщает «Апостроф» на горнолыжном курорте «Драгобрат» (Раховский район, Закарпатская область) выпало много снега. Он продолжал идти и утром в среду, 17 апреля.

Собственно, резкое похолодание в Закарпатье началось с начала неделе. По ночам температура на равнине ночью опускалась до 1−5 градусов тепла.



Тем временем в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра сообщают, что по состоянию на утро среды, 17 апреля высота снежного покрова на сл Пожежевская составляет 18−135 см. Снег свежий, слабо закреплен, нестабилен. А на сл Плай снега немного — до 2 сантиметров. Он плотный и хорошо закреплен. «На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха 0,0 ° С, мокрый снег, высота снежного покрова составляет 128 см», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали, что в ближайшие дни погода в Украине будет холодной и дождливой — осадки ожидаются во всех регионах, на западе возможен дождь со снегом, на остальной территории — ливни.

Заглавное фото Романа Людкевича.

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