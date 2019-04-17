26.66 / 26.90 30.05 / 30.44
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

В Украине горнолыжный курорт засыпало снегом (фото)

11:40 17 апреля 2019 121
Снег в Карпатах
Инф. «ФАКТОВ»

Похолодание принесло снег в украинские Карпаты. Ранее сообщалось о высокой снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщает «Апостроф» на горнолыжном курорте «Драгобрат» (Раховский район, Закарпатская область) выпало много снега. Он продолжал идти и утром в среду, 17 апреля.

Собственно, резкое похолодание в Закарпатье началось с начала неделе. По ночам температура на равнине ночью опускалась до 1−5 градусов тепла.


Тем временем в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра сообщают, что по состоянию на утро среды, 17 апреля высота снежного покрова на сл Пожежевская составляет 18−135 см. Снег свежий, слабо закреплен, нестабилен. А на сл Плай снега немного — до 2 сантиметров. Он плотный и хорошо закреплен. «На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха 0,0 ° С, мокрый снег, высота снежного покрова составляет 128 см», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали, что в ближайшие дни погода в Украине будет холодной и дождливой — осадки ожидаются во всех регионах, на западе возможен дождь со снегом, на остальной территории — ливни.

Заглавное фото Романа Людкевича.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины