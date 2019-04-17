Тымчук раскрыл коварные планы Кремля по Украине в период парламентских выборов

Украина

Спецслужбы страны-агрессора России разрабатывают дополнительные мероприятия по лишению Украины правосубъектности на международной арене. Тактика россиян в период парламентской кампании в Украине предполагает внедрение срочных мер по изменению принципов функционирования высших органов власти в нашей стране. Ранее сообщалось, что в Украине существует опасность повторения ситуации 2014 года в управленческом плане.

Об этом сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, входящий в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. По его словам, среди первоочередных целей Кремля, в частности, делегирование РФ права на принятие ответственных решений только тем политическим партиям и силам Украины, которые имеют «наибольшую поддержку Донбасса» с прицелом на их вхождение в новый состав Верховной Рады, продвижение в обновленную политсистему кума Путина Виктора Медведчука и увеличение количества пророссийских сил в следующем составе парламента.

Также он отмечает, что Кремль будет работать над ослаблением института президентской власти и форсированием идеи проведения прямых переговоров с боевиками «ДНР/ЛНР». Если этот план удастся реализовать, то следующий его этап будет направлен на заморозку сотрудничества Украины с НАТО, торможение евроинтеграционных процессов и ослабление антироссийских санкций, введенных за агрессию РФ против Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук предупреждал об опасности того, что в случае предоставления «особого статуса» территориям Донбасса аналогичное желание могут высказать и в других регионах Украины.

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