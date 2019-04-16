Кремль такой подарок не упустит: Тымчук оценил угрозу для Украины от победы Зеленского на выборах

Украина

В Украине существует опасность повторения ситуации 2014 года в управленческом плане. Москва не откажется от такого «подарка» и устроит «стресс-тест», чтобы выявить точки, где можно «продавить» Украину. Ранее сообщалось, что в Украине существует опасность создания парламентского большинства, которое захочет признать автономию оккупированных Россией территорий Донбасса, что может повлечь неконтролируемое сопротивление проукраинских сил — волонтеров и людей, прошедших войну.

О том, что Россия не упустит момент, заявил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, анализируя ситуацию, сложившуюся в стране накануне второго тура голосования на президентских выборах и рассматривая ее сквозь призму национальной безопасности. «Пять лет назад Украине пришлось в очень сжатые сроки и в крайне неблагоприятных условиях пусть и не полностью с нуля, но фактически заново создавать систему нацбезопасности и обороны. Ибо та система, которую мы имели, за исключением очень немногих элементов, была фактически мертва», — пишет на своей страничке в социальных сетях народный депутат.

Дмитрий Тымчук также отмечает, что в стране была проведена серьезная работа по реформированию сектора национальной безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. И реализация большинства документов рассчитаны на период до 2020 года. Однако, проанализировав программу кандидата в президенты Владимира Зеленского, он отмечает, что в ней нет четкого плана по обеспечению обороноспособности и нацбезопасности страны, а кадровый вопрос выглядит «удивительно».

«Кандидат в президенты прячет людей, которые у него якобы заготовлены для назначения на руководящие посты в сфере обороны и безопасности, чтобы их не „увели“. Просто вдумайтесь. Если верить этому кандидату, то он рассчитывал назначить руководителем оборонного ведомства другого кандидата в президенты (о существовании которого, надо полагать, узнал в ходе выборов). Не вышло. Что теперь? Кастинг в главнокомандующие? Наберут по объявлению?» — пишет народный депутат и добавляет, что без четкой позиции Верховного Главнокомандующего реформы завершены не будут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук, комментируя заявления оппозиционного политика и кума российского президента Виктора Медведчука о возможном скором возвращении Донбасса в состав Украины, заявил, что тот озвучивает сценарий, написанный в Москве.

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