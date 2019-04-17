Дмитрий Быков попал в больницу в тяжелом состоянии

Мир

В Уфе был экстренно госпитализирован известный российский литератор, публицист и представитель оппозиции Дмитрий Быков, который приехал в город выступать с лекцией. Мероприятие пришлось отменить. Днем ранее Быков выступал в Екатеринбурге.

Газета «Комсомольская правда» сообщила, что в больнице 51-летний писатель впал в кому. Как утверждает источник издания, врачи подозревают инсульт.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил «Интерфаксу», что Быков действительно почувствовал себя плохо. Но информацию о коме он подтвердить не может. По его словам госпитализация связана с хроническим заболеванием. Также он опроверг информацию о том, что у Быкова произошел инсульт.

Между тем есть сообщения о том, что у писателя, страдающего сахарным диабетом и гипертонией, отек мозга. Состояние очень тяжелое. Сейчас, как пишет Telegram-канал Mash, он на искусственной вентиляции легких.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В России в 2018-м были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления, — Дмитрий Быков.

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