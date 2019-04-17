В Харькове студенты-иностранцы устроили стрельбу: подробности и фото

Происшествия

В Киевском районе Харькова иностранцы открыли стрельбу. ЧП произошло средь бела дня во вторник, 16 апреля. Ранее в Мариуполе в стоматологической клинике мужчина выхватил пистолет и заявил, что «плохих детей нужно стрелять».

Как информируют в отделе коммуникации полиции Харьковской области, правоохранителям сообщили о стрельбе в районе воинской части, что на улице Академика Проскуры. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и несколько экипажей патрульной полиции. Правоохранители обнаружили автомобиль Daewoo Lanos, в котором кроме водителя находились еще пять пассажиров. Все они — граждане Израиля. Автомобилем управлял 31-летний мужчина, а его пассажирами были молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

В областной полиции уточняют, что трое из иностранцев — студенты одного из харьковских вузов, а другие приехали к ним в гости. Со слов водителя, его пассажиры вели себя «очень громко» и в какой-то момент, открыв окно в автомобиле, начали стрелять.

Правоохранители изъяли у иностранцев стартовый пистолет, две отстрелянные гильзы и два патрона. Молодых людей доставили в Киевский отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия, а информацию по данному ЧП внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», действия сотрудника военизированной охраны «Укрзалізниці», который стрелял по троим пьяным пассажирам, пытавшимся проникнуть в кабину машиниста, признаны правомерными.



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