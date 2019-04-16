История со стрельбой вохровца по пассажирам электрички получила интересное продолжение

Происшествия

Действия сотрудника военизированной охраны «Укрзалізниці», который стрелял по троим пьяным пассажирам, пытавшимся проникнуть в кабину машиниста, признаны правомерными. ЧП произошло в феврале этого года в электропоезде сообщением Мироновка — Фастов.

Как сообщают в «Укрзалізниці», уголовное производство, в котором фигурировал стрелок 4 разряда из стрелковой команды станции Мироновка, закрыли, не установив в его действиях состава преступления. Более того, руководство компании наградило его знаком «Железнодорожная Слава» III степени.

В компании напомнили, что агрессивные молодые люди сначала нарушали в электричке общественный порядок, оскорбляли пассажиров, потом взялись уничтожать салон пригородного электропоезда, а затем попытались проникнуть в кабину машиниста. Когда стрелок военизированной охраны регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» попытался их приструнить, предупредив о возможности применить оружие, на него напали и попытались отобрать пистолет. После чего стрелок открыл огонь, ранив троих нападавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом полиция задержала компанию подростков, которые развлекались на железной дороге и вполне могли спровоцировать масштабную аварию. Школьники ради забавы бросали на железнодорожные пути горящие шины, оставляли на рельсах посторонние предметы и разбивали камнями маневровые светофоры.

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