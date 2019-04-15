В Мариуполе вооруженный мужчина устроил переполох в детской стоматологии

Происшествия

В Мариуполе в стоматологической клинике мужчина выхватил пистолет и заявил, что «плохих детей нужно стрелять». Ранее в Днепропетровской области сторож тракторной бригады после конфликта со школьником выстрелил подростку в висок из пневматического оружия.

Об инциденте в стоматологии сайту города Мариуполь рассказал волонтер и капеллан Альберт Хомяк, который привел в клинику своего ребенка. По его словам, перед кабинетом врача образовалась очередь, люди начали обсуждать вопросы воспитания детей. Внезапно мужчина (на вид лет 40) выхватил пистолет…

Альберт Хомяк вызвал полицию, прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что пистолет — пневматический, а сам мужчина — инвалид второй группы (по словам капеллана, с металлической пластиной в голове), состоящий на учете у психиатра.

«Я понимаю, что пистолет не настоящий, но если бы он моему ребенку в глаз выстрелил? Как вообще человек со справкой, у которого не все „вальты в колоде“, может с любым оружием ходить по улице? — возмутился капеллан и добавил: — Если человек открыто говорит об агрессии в отношении детей, то нужно с этим что-то делать. Сегодня он просто сказал, а завтра может что-то и сделать».

По словам Альберта Хомяка, мужчину с пистолетом отпустили. А в полиции сообщили, что заявление у капеллана приняли и что будут проводить проверку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре местный житель устроил стрельбу по детям — мужчине не понравились шумные игры подростков во дворе.

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