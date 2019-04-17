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Украина

Россия причастна к убийствам офицеров украинской разведки: СБУ обнародовала доказательства (видео)

13:34 17 апреля 2019 124
Россия причастна к ликвидации офицеров украинской разведки: СБУ обнародовала доказательства (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Службе безопасности Украины, которая раскрыла сеть диверсантов, работавших на спецслужбы Российской Федерации, назвали имя диверсанта, подложившего взрывчатку под автомобиль генерала разведки Максима Шаповала. Им оказался 53-летний житель Донецка Олег Шутов.

Об этом на брифинге сообщил руководитель СБУ Василий Грицак и добавил, что после теракта Шутов уехал обратно на оккупированные территории. По информации украинской спецслужбы, перед терактом Олег Шутов арендовал квартиру по соседству с Максимом Шаповалом. Также он арендовал паркоместо рядом с машиной разведчика. Террорист является сотрудником подконтрольного спецслужбам РФ центра спецопераций «МГБ ДНР», руководитель которого — Василий Евдокименко — причастен к организации убийства украинского контрразведчика Александра Хараберюша.

Видезапись с брифинга главы СБУ Василия Грицака опубликовал телеканал ZIK.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве попытались организовать убийство офицера украинских разведслужб, участника Операции объединенных сил на Донбассе, однако взрывчатка сработала в руках злоумышленника, когда тот попытался установить ее под автомобиль разведчика. Позже подрывник, которому оторвало кисть руки, скончался в больнице.

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