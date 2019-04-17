Украина

СБУ назвала имя российского генерала, ответственного за убийство разведчиков Шаповала и Хараберюша

В Украине задержали семерых членов диверсионной группы, которая работала на российские спецслужбы, сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге. Организатором группы, по оперативным данным, был начальник Департамента контрразведывательных операций ВСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Минаев.

Установлено, что в дни подрывов авто Хараберюша и Шаповала Минаев координировал действия диверсантов, находясь на Донбассе, в так называемом «Центре спецопераций МГБ ДНР»

В ходе допросов подозреваемые дали показания также о подготовке диверсий на территории стран ЕС.

По словам Грицака, утром 17 апреля был задержан еще один человек, способствовавший деятельности этой группы — это гражданин Украины, предоставлявший преступникам доступ к личным данным украинских силовиков, которые были «мишенями» спецслужб РФ.

«Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила дерзкое преступление, теракт, в результате которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля 2018 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжелые телесные повреждения», — констатировал глава СБУ.

По его словам, с начала 2017 году на территории Украины из России и «ДНР» было направлено сразу несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп. Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.

Напомним, в июне 2017 года от рук диверсантов погиб полковник разведки Минобороны Максим Шаповал: в автомобиль заложили взрывное устройство, и машина взорвалась на ходу. А в Мариуполе в марте 2017 года похожим образом был убит полковник СБУ Александр Хараберюш. Террористка заложила взрывное устройство в машину. А в апреле 2019 года попытка покушения на сотрудника спецслужб закончилась неудачей.

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